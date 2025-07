Mercato in uscita: Cajuste vorrebbe la Premier, lì hanno buoni ricordi di Jens

Calciomercato Napoli, le altre cessioni

Tra le tante cose già fatte ci sono soprattutto Folorunsho e Lindstrom – ieri l’ufficialità del club azzurro del suo ritorno in Germania al Wolfsburg, dove però si stava già allenando da un po’ di giorni – ora c’è da sistemare Cajuste che come l’esterno è stato in Inghilterra nella passata stagione.

E in Premier League vorrebbe tornare. Un affare da portare avanti, c’è da dire che Jens ha lasciato un buon ricordo nei club inglesi nonostante la retrocessione a fine anno. C’è anche il giovane Hasa tra i reclutati di Dimaro, campione d’Italia con Conte qualche mese fa ma senza mai vedere il campo. Andrà in prestito in A o in B, un altro affare da risolvere a Castel di Sangro insieme alle uscite di Sgarbi e Obaretin.

Fonte: Il Mattino