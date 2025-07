Lele Oriali dopo una vita da mediano la gioia da tifoso azzurro

A Dimaro parla così.

«Sono per i miei nipoti». Non un tifoso come un altro. Un tifoso che è l’anima dello scudetto del Napoli, l’uomo che Conte ha incoronato quasi come se fosse la sua incarnazione in uno spogliatoio dove non possono entrare dirigenti, né mettere piede agenti o amici degli amici. Lele Oriali ha tra le mani il suo telefonino: e registra video dal palco di Dimaro durante la festa della presentazione. Si piazza nel mezzo, quasi a rovinare le foto del gruppo azzurro. Ma in realtà la vera foto è lui là nel mezzo del palcoscenico. A un certo punto, si intravede dal parterre che è in diretta con i suoi familiari nel corso della presentazione show dell’altra sera.