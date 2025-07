La Toscana sembra l’ambiente giusto per il Cholito Simeone

Con i nomi sulla graticola ancora a farsi rispettare: una (più o meno lunga, dipende dagli occhi di chi legge) lista di azzurri che devono cercare casa come un universitario fuori sede. Con molta fantasia. A titolo definitivo o almeno per il prossimo anno, che sarà da test.

Calciomercato Napoli, addio a Simeone

L’infortunio di ieri durante la fase di allenamento blando a Dimaro non metterà in dubbio la partenza, ma Giovanni Simeone deve ancora scoprire quale sarà la sua prossima casa. Quella post-carriera l’ha acquistata in Toscana, il passaggio al Pisa sembrerebbe ideale. Ma non così scontato. Per tre anni ha convinto gli allenatori a Napoli, stavolta il nuovo corso non lo prevede in squadra. Fonte: Il Mattino