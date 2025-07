Euro 2032, non ci sono presupposti economici per un investimento al Maradona

L’Uefa – come si legge sul CdS – ha comunicato i rigorosi parametri richiesti per ospitare l’Europeo 2032, sottolineando la necessaria sintonia tra club e Comune per il buon esito. Il Napoli ha espresso il proprio giudizio di inidoneità del Maradona per ospitare l’Europeo. E Uefa e Figc non hanno dato il placet al progetto del Comune.

Dopo due anni di studi dei tecnici incaricati dalla società, sono stati esclusi i presupposti di compatibilità per un investimento al Maradona. Anche gli interventi ipotizzati dal Comune, non soddisfacenti sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria, non consentirebbero l’adeguamento agli standard».

Finale: «Il Napoli intende investire risorse proprie per la realizzazione di un nuovo impianto in grado di ospitare anche Euro 2032. La società ha individuato un’area degradata della città: la realizzazione di un nuovo stadio contribuirebbe, senza oneri per la collettività, al piano di rinascita urbana». L’area è nei pressi del Centro Direzionale, zona orientale.