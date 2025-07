Dimaro/Folgarida – Prime luci di vero Napoli con l’assenza di 6 titolari

Nei primi 45’ il 4-3-3 azzurro fa registrare ottimi progressi e mette anche in evidenza i grandi colpi a disposizione in tutte le zone del campo Gol di Raspadori e rigore di Lucca.

Factory della Comunicazione

De Bruyne, Lang e Neres volano Dimaro si chiude con il successo.

I l lieto fine tra le Dolomiti. Il Napoli ha steccato la prima, non la seconda: 2-1, il finale dell’amichevole contro il Catanzaro di Aquilani, pronto al prossimo campionato di B, costruito in un tempo di grande qualità e insospettabile intensità considerando la durissima preparazione e i chilometri di ripetute collezionati negli ultimi dieci giorni. Nella ripresa undici cambi e volto stravolto: dentro tanti uomini destinati a cambiare aria e così l’eroe diventa Iemmello, micidiale a regalare una gioia ai suoi tifosi presenti al Comunale di Carciato. Sold out anche ieri. A segno in sette minuti Raspadori su assist di Neres e Lucca, su rigore procurato e trasformato: cade, si alza e fila a prendersi il pallone. Non vedeva l’ora di firmare il primo gol. A proposito di Jack: destino in sospeso, come sempre, ma decisivo come spesso accade. Il migliore, però, è stato ancora Neres, inarrestabile nei 35-40 minuti in cui la squadra ha retto sul piano fisico. Squadra tra l’altro molto credibile in ottica campionato, nel senso che Conte lancia dall’inizio undici alfieri che potrebbero serenamente ritrovarsi in blocco o quasi il 23 agosto al Mapei contro il Sassuolo. Eppure mancavano McTominay, Anguissa, Politano, Buongiorno, Gilmour e Simeone (fermo per dorsalgia): sono i primi effetti del mercato e del processo di infoltimento di una rosa già più profonda e con maggiore qualità, nonostante i lavori in corso.

Fonte: CdS