Dalma Maradona la primogenita del Pibe debutterà in teatro a Buenos Aires per Diego

Dalma Maradona torna a teatro. La primogenita di Diego e Claudia Villafane, nata nel 1987, a pochi giorni dalla conquista del primo scudetto del Napoli, sarà la protagonista dell’opera “Alla fine le tragedie non migliorano nessuno” scritto e diretto da Julieta Cayetina.

E una tragedia è quella che quasi cinque anni fa ha vissuto la sua famiglia, con la scomparsa del Pibe. In un’intervista al sito infobae.com Dalma ha parlato del rapporto col padre: «Lui è sempre presente. La gente non sa cosa abbiamo fatto io e mia sorella Gianinna per lui, purtroppo non abbiamo potuto fare tutto perché c’era chi aveva la firma per conto suo».

Dalma ha poi parlato del processo per accertare eventuali responsabilità di medici e infermieri per la morte di Maradona, sospeso dopo il cambio del collegio giudicante del Tribunale di San Isidro: «Mi sembra ingiusto che quei medici possano continuare a lavorare.Io e miei fratelli abbiamo avvocati diversi, solo io e Gianinna abbiamo lo stesso legale ma il nostro comune desiderio è che sia fatta finalmente giustizia». Fonte: Il Mattino