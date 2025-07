“Cosi facendo vuol dire che il club non crede in Meret fino in fondo”

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro, trasmissione in onda su Televomero. Queste le sue parole:

Factory della Comunicazione

“I primi 35’ della partita sono molto buoni, si sono viste le idee. Non ricordo un tiro in porta del Catanzaro nel primo tempo. Il Napoli è stato corto, aggressivo, aveva qualità, idee, è stato molto interessante il gioco sulla destra. Noa Lang non ha ancora lo spunto, ma sapeva sempre dove dare la palla. A questa squadra mancano ancora Buongiorno, Politano, McTominay, Gilmour e qualche altro rinforzo che sicuramente arriverà. Sono stati 35’ impressionanti per il mix di idee nel venire dentro al campo con Neres e Lang sulle fasce.

Nel secondo tempo, ovviamente, il Napoli s’è abbassato. Ma di quelli che penso che saranno confermati ci sono solo Juan Jesus, Spinazzola, Marianucci e Lukaku.

Raspadori se lo metti in condizione di attaccare la porta con una punta più alta e grossa, può fare bene anche se parte più indietro com’è successo con il Catanzaro.

Per la squadra ci saranno due giorni e mezzo di riposo, mercoledì poi si riparte per il ritiro di Castel di Sangro per la seconda parte di preparazione che finirà il 14 agosto di sera, e il Napoli poi scenderà in campo il 23 agosto con il Sassuolo.

Mi aspetto che Milinkovic-Savic verrà presentato a Castel di Sangro, insieme agli altri acquisti che arriveranno. Ndoye ha giocato contro il Sassuolo in un triangolare amichevole, vedremo cosa succederà durante questo weekend.

C’è un’idea tattica, che Milinkovic sul calcio lungo è il migliore della Serie A. Mi viene in mente la partita Bologna-Napoli della scorsa stagione, anche molte altre squadre verranno a prendere alto il Napoli. Se il Napoli fa solo un biennale a Meret e poi prende un altro portiere come Milinkovic, vuol dire che il club non crede in Meret fino in fondo. Addirittura, la prima proposta era un anno più opzione. Alla fine, deciderà il campo su chi giocherà, Meret ha resistito a tutte le situazioni, tre anni fa stava andando allo Spezia. È una scelta di indirizzo del club, altrimenti avrebbero fatto un contratto più lungo e non un biennale. Meret resterà, ma con questa scelta nei fatti viene messo in discussione.

In questo weekend si capirà se il Nottingham farà un rilancio con il Bologna per Ndoye, che andrebbe a prendere 5 milioni d’ingaggio in Premier. Il giocatore non ha ancora deciso, è aperto a tutte le situazioni, anche a restare un altro anno al Bologna. L’alternativa è Sterling. Il Napoli ha l’accordo sui 17 milioni di euro con il Siviglia per Juanlu Sanchez, ma non garantisce la percentuale di futura rivendita e il contributo di solidarietà. Miretti è un’opzione seria, c’è da capire se si punterà su di lui o su un giocatore più fisico che dovrà sostituire Anguissa durante la Coppa d’Africa.

Lunedì dovrebbe essere il giorno della partenza di Osimhen a Istanbul. Il Torino potrebbe inserirsi nei prossimi giorni per Simeone, che ha una proposta del Pisa. Zapata non dà certezze ai granata, per il cholito potrebbe nascere un’altra trattativa tra De Laurentiis e Cairo.