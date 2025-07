Con Milinkovic-Savic, il Napoli ha una doppia opzione di lusso in porta

Ancora un’operazione in entrata per il Napoli, si tratta del portiere, ex Torino, Vanja Milinkovic-Savic. Il Corriere dello Sport scrive: ” Cuore, muscoli e piedi buoni. Qualche minuto prima delle dieci e mezza del mattino, a VIlla Stuart nessuno osa fare la classica domanda: «Ma chi c’è oggi?» ai cronisti appostati sulla soglia della clinica romana. Due metri e due di portierone serbo non lasciano spazio a dubbi: è arrivato Vanja Milinkovic-Savic. T-shirt bianca, giacca leggera, barba lunga e pantaloncini corti, che aiutano ad affrontare l’afa di una mattina senza sole di fine luglio, il ventottenne si concede qualche minuto ai tifosi che lo aspettano per un selfie e un “forza Napoli”. Poi fila dritto per la sua strada, attraverso il lungo corridoio, negli occhi già l’inizio dell’avventura con i colori azzurri addosso. Ad accompagnarlo ci sono il suo agente, Uros Jankovic, il capo scout Micheli, il dottor Canonico e il membro dello staff comunicazione Lombardi. Le visite, molto approfondite come d’abitudine, si concludono qualche ora più tardi: promosso. In serata è arrivato l’ormai tradizionale tweet del presidente Aurelio De Laurentiis che ufficializza l’operazione: «Benvenuto Vanja!». Milinkovic arriva a Napoli in prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione complessiva da 21 milioni di euro, come il valore della clausola”.

