CdS – L’ultima stagione di Milinkovic-Savic è stata da record, ecco perchè

Il Napoli ha ufficializzato ieri l’arrivo di Milinkovic-Savic, portiere ormai ex Torino, che nell’ultima stagione granata è stato da record. Il Corriere dello Sport scrive: “La ristrutturazione della rosa passa anche dalla porta, e quando è in giornata Vanja è pressoché imbattibile tra i pali. Lo sa bene il Napoli, che nell’ultimo scontro al Grande Torino ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per superare il gigante serbo: strepitoso sul tacco di Lukaku, sul colpo di testa di Olivera e anche su un tiro velenoso Simeone. E ci è riuscito solo grazie a un lampo dell’eroe dello scudetto McTominay. In quel pomeriggio l’ultima partecipazione di Kvara a un gol con il Napoli, l’assist per il gol di McT. Non stupisce che l’ultima stagione di Milinkovic sia stata da record: miglior portiere della Serie A per numero di parate (135); miglior portiere nei top cinque campionati europei per rigori parati (quattro) e secondo per rigori parati in una singola stagione di Serie A (dietro solo a Handanovic nel 2010-2011 con 6). Vanja non è soltanto uno dei migliori pararigori d’Europa ma anche un impostatore di qualità: e con due torri a disposizione dell’altezza di Lukaku e Lucca, il Napoli aveva bisogno di un numero uno dalle spiccate doti di palleggio. Ironia della sorte, tutto grazie a un passato da giocatore di movimento: «Sono un po’ pigro e non mi piace correre, a 12 anni sono diventato portiere – raccontò qualche anno fa – All’inizio ero attaccante, ero fortissimo: giuro (ride, ndr). Avessi continuato in attacco sarei il nuovo Ibra»”.

