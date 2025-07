A Castel Di Sangro, Milinkovic-Savic ritroverà il suo ex capitano

Il Napoli ha ufficializzato ieri l’arrivo in azzurro di Vanja Milinkovic-Savic, portiere, ormai ex Torino, ma non c’è tempo per Dimaro, il calciatore raggiungerà i suoi nuovi compagni a Castel Di Sangro, per il secondo ritiro. Il Corriere dello Sport scrive: “Dopo aver sbrigato tutte le pratiche, Milinkovic ha lasciato la Capitale per dirigersi a Torino. Un ultimo weekend piemontese prima di iniziare la nuova avventura sul Golfo. Lunedì è atteso a Napoli ma non avrà nemmeno il tempo di sfare le valigie: partirà il giorno seguente con il resto della squadra per Castel di Sangro, per la seconda parte del ritiro estivo azzurro. Qui ritroverà Buongiorno, suo capitano ai tempi del Toro: ottantasette le partite giocate in tandem dal portiere e dal difensore. Conoscerà poi i compagni di reparto Meret e Contini. E se “grandi rivali creano grandi motivazioni”, come recita uno spot in onda nelle ultime settimane, Milinkovic non faticherà a trovarne di nuove a Napoli. Competitivo per natura – «darei di tutto per vincere tutte le partite contro mio fratello Sergej – raccontò tempo fa – Siamo cresciuti insieme, ogni giorno vivevamo in competizione» – il Napoli trova un elemento fondamentale in vista dei quattro impegni della stagione che verrà. Campionato, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia: sarà un testa a testa in famiglia con Meret ma ci sarà spazio per tutti”.

