Napoli/Catanzaro, oggi ci sarà un minuto di silenzio e lutto al braccio

Il Napoli onora i morti sul lavoro. In occasione dell’amichevole contro il Catanzaro, in programma oggi alle 18 allo stadio di Carciato, il club di De Laurentiis ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in memoria dei tre operai deceduti ieri a Napoli, al Vomero, in tragiche circostanze: sono precipitati al suolo da una ventina di metri di altezza a causa del crollo del ponteggio mobile, mentre erano impegnati nei lavori di ristrutturazione di un palazzo. L’impatto è stato fatale. Ad annunciare l’iniziativa è il direttore della comunicazione del club, Nicola Lombardo: «Osserveremo un minuto di raccoglimento e giocheremo con il lutto al braccio contro il Catanzaro. E lo faremo sia in memoria dei tre operai della nostra Napoli, sia delle quattrocento persone che hanno perso la vita sul lavoro in Italia

dall’inizio dell’anno

». Allo stadio di Carciato, anche oggi saranno 2.200 gli spettatori: sold out annunciato. L’amichevole con la squadra di Aquilani anticiperà la chiusura del ritiro in Val di Sole, in agenda domani.