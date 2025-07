Mercato, Zerbin verso il Pisa! Accordo atteso entro la fine della prossima settimana

Il Corriere dello Sport in edicola stamane fa il punto sul mercato del Napoli, chiamato a piazzare altrove gli esuberi della rosa che non rientrano nei piani di Antonio Conte. Fra i nomi in uscita, quello di Alessio Zerbin. Reduce dal prestito semestrale al Venezia, il centrocampista potrebbe ora approdare al neopromosso Pisa: il condizionale è d’obbligo perché una vera e propria trattativa non è stata ancora impostata. Ma lo sbarco all’ombra della Torre è quanto meno molto probabile: questione di giorni, neppure troppi. Si attende che i due club terminino i rispettivi ritiri (il Napoli saluterà Dimaro nella giornata di domani, mentre i toscani si tratterranno a Morgex fino a martedì).

A meno di imprevisti, si legge ancora, entro la fine della prossima settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca. Di nodi da sciogliere non ne sono rimasti molti: le cifre nel dettaglio non sono ancora note, ma è già stata definitiva la formula con gli azzurri (il giocatore arriverà in prestito con obbligo di riscatto) e c’è anche la volontà del classe 1999.

Piccola curiosità: l’ex Frosinone aveva già detto sì al Pisa nell’estate 2021, ma alla fine non se ne fece nulla perché il Napoli era disponibile a far partire il giocatore solo in prestito secco, formula che non ha mai entusiasmato troppo la dirigenza toscana. La situazione ora è cambiata.