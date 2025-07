Mercato, proseguono i contatti sull’asse Napoli-Bologna per Ndoye. La valutazione resta alta

Resta sempre caldo l’asse fra Napoli e Bologna per Dan Ndoye, da tempo obiettivo dichiarato degli azzurri oltre ad essere una precisa richiesta di Antonio Conte per il reparto avanzato. Tuttavia, permangono divergenze fra i due club in merito alla valutazione dello svizzero: per il Corriere dello Sport di stamane, l’offerta di Manna da 40 milioni complessivi, tra base fissa e bonus, per il momento è considerata sufficiente. Il club di Saputo, invece, non è dello stesso avviso: ha fissato a 45 milioni il prezzo ed è in attesa di un rilancio.

Per il momento non si registrano accelerazioni, ma lo scenario è in continuo mutamento. Non va inoltre dimenticato che il Bologna sta incontrando un po’ di difficoltà nella ricerca dell’eventuale sostituto: le valutazioni sono alte ovunque e l’idea di proporre un rinnovo importante a Ndoye resta comunque in piedi.