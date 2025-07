LIVE ore 18,00 da Dimaro l’amichevole Napoli/Catanzaro. FORMAZIONI UFFICIALI

PREMI F5 per aggiornare la diretta

Infortunio per Giovanni Simeone nel corso dell’allenamento mattutino del decimo giorno di ritiro a Dimaro. L’attaccante argentino è uscito dal campo faticosamente e accompagnato da alcuni componenti dello staff tecnico azzurro.

Seconda amichevole estiva per il Napoli formato 2025/26. Dopo lo 0-2 maturato a sorpresa in favore dell’Arezzo nella prima uscita della nuova stagione, risultato dovuto alla preparazione e ai pesanti carichi di lavoro imposti da Antonio Conte, gli azzurri torneranno in campo, alzando stavolta il livello dell’avversaria e sfidando il Catanzaro. In attesa della forma perfetta e degli ultimi acquisti di mercato, quello con i calabresi, reduci da una buona stagione in Serie B, sarà infatti un buon test per comprendere i progressi compiuti dai nuovi arrivi De Bruyne, Lang, Lucca, Marianucci e Beukema nel corso del primo ritiro pre-campionato a Dimaro.

27 i precedenti totali tra le due squadre, che si sono affrontate per lo più a cavallo tra gli anni 70’ e 80’, momento storico di massimo splendore per il Catanzaro, formazione allora militante in Serie A. L’ultimo confronto risale in particolare alla lontana stagione 1982/83, quando il Napoli riuscì a imporsi per 2-1 in trasferta. Attesa dunque per il revival di una ex grande classica del Sud. (Fonte: Il Mattino)

Il Catanzaro vanta una delle tifoserie più calde e appassionate dell’intera serie B, sarà supportato da più di 400 supporters, che si posizioneranno nella curva Carciato, già sold out (come del resto tutti gli altri settori dello stadio) da diversi giorni.

Ventinove sono i giocatori che il tecnico Aquilani ha portato con sé nel ritiro trentino, dove sono arrivati anche i neoacquisti Frosinini (ex Trento), Di Chiara, Rispoli, Nuamah, Sayha Seha, Bashi, Alesi, Marietta.

I convocati per l’amichevole contro il Napoli:

Portieri: Pigliacelli, Marietta, Borrelli.

Difensori: Antonini, Bashi, Bonini, Brighenti, Coriano, Di Chiara, Frosinini, Paura, Piras, Verrengia.

Centrocampisti: Alesi, Maiolo, Nuamah, Petriccione, Pompetti, Pontisso, Rispoli.

Attaccanti: Arditi, Biasci, Buso, D’Alessandro, Iemmello, Oliviero, Pittarello, Sayha, Volpe.