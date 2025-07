Aquilani: “Il Napoli del primo tempo può competere per vincere la Champions League”

Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole persa contro il Napoli, ecco le sue parole: “Il risultato conta poco, test impegnativo. Il Napoli del primo tempo può competere per vincere la Champions League, sono qualitativamente impressionanti. Poi abbiamo preso un po’ di coraggio, con personalità. Siamo un cantiere aperto, abbiamo fatto un buon allenamento contro una squadra che non ha nulla a che vedere con noi. De Bruyne? Negli ultimi 10 anni è stato nella top-3 dei più forti al mondo in quel ruolo. Abbina qualità e quantita, dobbiamo essere contenti che il Napoli lo abbia portato in Italia perchè è un calciatore meraviglioso. Il Napoli è una squadra che viene da un anno importante, dopo lo scudetto si è rinforzata ancora con giocatori che possono incidere. Oggi ho visto giocatori veramente forti, penso possa dire la sua sia in Italia che in Europa

Infortunio Pompetti? Questa è una nota dolente, lui è un lavoratore e non molla mai. Un infortunino del genere in amichevole ti fa cadere il mondo addosso, forse è qualcosa di serio alla tibia ma speriamo non sia nulla di troppo serio. Obiettivi del Catanzaro? Questa è una piazza che ha fatto cose straordinarie negli ultimi tre anni. Ci sono tanti cambiamenti, ma la forza di questa squadra è il gruppo. C’è entusiasmo in città e vogliamo cavalcarlo, ma sappiamo che sarà un campionato complicato. La piazza vuole sognare e noi cercheremo di farlo in tutti i modi“.