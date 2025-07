Quasi costretta venderlo Miretti, la Juve ha una necessità

Nella Juve non è intoccabile, anzi. E il club bianconero ha bisogno di fare plusvalenze. Miretti, che è prodotto del vivaio, garantirebbe una plusvalenza totale nei conti della Signora. Il Napoli, al momento, deve prima sistemare la questione esterno e portiere, e valutare cosa fare con il vice Di Lorenzo. Zanoli sta convincendo e questo ha fatto mettere in stand by i contatti con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Poi, però si rimetterà al lavoro per completare il centrocampo. Con Miretti non sarà difficile trovare un’intesa più o meno rapida, anche perché al Napoli campione d’Italia non si può certo dire di no ora. Starà ai club trovare formula e valutazione giusta, per chiudere in fretta la trattativa. Un affare che potrebbe far felici tutti e che potrebbe decollare già dalla prossima settimana. Fonte: Gazzetta

