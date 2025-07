Orsi: “L’alternanza in porta non mi convince, arriverà uno tra Ndoye e Sterling”

NANDO ORSI A RADIO MARTE: “Parto dal presupposto che Conte è rimasto a Napoli sicuramente per l’affetto con la città, per i tifosi, per la squadra ma anche perché ha avuto rassicurazioni da De Laurentiis sui rinforzi. Il presidente – ha detto l’allenatore ed opinionista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre-speciale Dimaro- sta facendo di tutto per accontentarlo. Ndoye e Sterling sono due ottimi calciatori, l’inglese ha più esperienza e a campo largo è forte e pericoloso, ma l’attuale ala del Bologna sa occuparsi meglio della fase difensiva, con Italiano è cresciuto molto tatticamente. Il Napoli farà un investimento importante in questo senso. L’arrivo di Milinkovic Savic significa che Conte vuole avere una sicurezza in caso di infortunio di Meret. Lo scorso anno Caprile si è comportanti bene e il Napoli ha vinto lo stesso lo scudetto. Milìnkovic non penso possa o voglia attendere, è un Nazionale e vuole andare ai Mondiali con la Serbia. Per me l’alternanza, con due portieri così forti, non fa bene nè all’uno e nè all’altro. Ma Meret ha mostrato carattere, vincendo due scudetti in tre anni. 35 milioni per Lucca mi sembrano troppi, però credo sia un’idea dell’allenatore e va bene così. Ha davanti Lukaku e sarà difficile trovargli una connotazione stabile per 5-6 calciatori. Di certo Conte non potrà sbagliare, perché il club sta costruendo una grande rosa”

