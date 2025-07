Lazza difende Ultimo: “Ha venduto 250mila biglietti, merita rispetto”

(Adnkronos) – "Se non vi piace non infamate", con queste parole Lazza ha preso pubblicamente le difese di Ultimo, rivolgendosi ai fan che sui social stanno deridendo il successo del cantautore romano. "Ha venduto 250 mila biglietti e va rispettato perché è forte", ha detto dal palco del suo ultimo concerto, riferendosi ai video virali in rete in cui si ironizza sull'artista, reduce da un sold out da record. Il cantautore romano ha venduto oltre 250mila biglietti per il raduno previsto il prossimo anno, il 4 luglio 2026, a Tor Vergata. "Se mi volete bene dovete smetterla, abbiate rispetto per lui e per la sua musica, ve lo chiedo per favore. Il gusto è sacrosanto, ma non dimenticate il rispetto verso un altro artista", ha concluso Lazza, lanciando un appello diretto al suo pubblico, condannando così tutto l'odio che si è generato nelle ultime settimane dai leoni di tastiera. “Sono felice per Ultimo. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. Ti voglio bene Niccolò”. Così Vasco Rossi si era congratulato per il traguardo del cantautore romano, che ha venduto con 250mila biglietti in tre ore per il mega raduno, superando così il recordman Vasco Rossi, che aveva raggiunto i 225mila spettatori con il Modena Park del primo luglio 2017. —[email protected] (Web Info)

