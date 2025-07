Innocentin: “Mercato intelligente, Ndoye funzionale al gioco del Napoli”

NICOLA INNOCENTIN A RADIO MARTE:

“Il Napoli sta facendo un mercato intelligente. Ndoye o Sterling potrebbero aiutare il Napoli a rinforzarsi ulteriormente. Non si valutano i giocatori solo in base all’opportunità che si può presentare: vanno considerati nell’insieme. Molto spesso- ha detto l’agente Fifa ed ex dirigente della Saudi League a

Radio Marte

nel corso di

Forza Napoli Sempre-speciale Dimaro-

delle squadre acquisiscono grandi calciatori che però non fanno gruppo. Sia che Ndoye che Sterling sono due ottimi profili per il Napoli, ma c’è da leggere tra le righe e capire chi dei due possa integrarsi al meglio in uno spogliatoio già fortissimo e molto coeso. A me piace Ndoye, ma non solo per la qualità intrinseca ma anche perché probabilmente è funzionale per il Napoli: se è così capisco le intenzioni del club sul calciatore.

Milinkovic-Savic?

Di solito vuoi un primo ed un secondo, ma un investimento simile fa pensare alla volontà di avere due numeri uno. Oggi, una squadra che voglia essere leader in campionato ed in Champions deve raddoppiare di fatto la sua rosa: questo spiega la valutazione fatta dal Napoli. Sono stato ieri a Dimaro, ho incontrato Conte. Mi ha detto che è l’imperativo mantenere la concentrazione a livelli altissimi. E’ un messaggio importante, positivo, perché ad una piazza come Napoli serve qualcuno che sappia tenere tutti sul pezzo. E inoltre ho visto Conte molto carico”