Il Chelsea ha necessità di cassa e Sterling rappresenta un utile importante, Ndoye verso il Nottingham

Il nodo vero, prima di allestire un piano d’assalto definitivo con il Bologna, è legato all’accordo totale con Ndoye: il Napoli gli ha offerto un ingaggio super, inferiore ma non eccessivamente ai 5 milioni annui proposti dal Nottingham. L’aspetto più interessante per Dan, però, è la prospettiva di misurarsi in Premier: un ambizione che a 24 anni, e nel pieno della carriera, può essere comprensibile. Altrettanto affascinante, però, sarebbe difendere lo scudetto e giocare in Champions. Insomma, sono i giorni della scelta. I campioni sono in attesa. Ma non sarà infinita.

Factory della Comunicazione

La certezza è che la situazione di Sterling, considerando il suo grande passato recente abbellito da 82 presenze con l’Inghilterra, è una delle più spinose per il Chelsea: convivono la necessità di fare cassa dopo investimenti estivi da 169 milioni di sterline – 190 in euro – e la speranza di recuperare almeno 20 milioni di sterline – 23 in euro – dalla sua cessione; cosa decisamente improbabile. Del tutto proibitivo è il suo ingaggio da 325.000 sterline a settimana: 15,6 milioni di euro a stagione. A livello di Osimhen e più o meno la metà dell’intero cartellino di Beukema: un’enormità da Saudi o un’eccezione speciale da Galatasaray. Nel frattempo, altra notizia di ieri, pare che anche il Bayer Leverkusen stia pensando a Raheem. La formula possibile per il Napoli, ragionando in termini concreti, potrebbe essere un prestito, ma ovviamente a cifre di ingaggio tremendamente inferiori a quelle attuali. Si vedrà: l’idea c’è e Manna ha acceso i contatti. Fonte: CdS