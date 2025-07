Di Fusco: “Approvo il tandem Meret-Milinkovic Savic. Per me Meret resta il primo portiere del Napoli”

“Milinkovic Savic è un ottimo profilo, nelle ultime stagioni torinesi è migliorato molto dopo i primi anni non brillantissimi, allo Standard Liegi non giocava mai, ora è cresciuto. Approvo il tandem con Meret, faccio fatica a pensare che costerà 20 milioni di euro ma il portiere non si discute, ha caratteristiche completamente diverse da Meret, ha piedi buoni, come me nasce come attaccante, ecco perché la tecnica è ottima. Ha un gran lancio sia con i piedi che con le mani, è diventato più affidabile, soprattutto nell’ultimo anno. E’ un ottimo acquisto. L’alternanza con Meret? Oggi una grande squadra che ha quattro competizioni da affrontare ha bisogno di due portieri di livello, come accade negli altri ruoli. Però le gerarchie devono essere chiare, anche se è ovvio che il titolare deve meritare di mantenersi il posto. Può capitare che si faccia una scelta tecnica schierando uno piuttosto che un altro in una certa partita, anche se io non lo farei. Per me è giusto che ci sia un primo portiere acclarato, e per me dovrebbe essere Meret”.