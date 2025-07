Ciro Troise a Televomero: “Marianucci cresce bene, Sterling vera alternativa a Ndoye. Miretti? Il Napoli può prenderlo”

Nel corso della trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro, in onda su Televomero dalle 19:00 alle 20:00, il giornalista Ciro Troise ha fatto il punto sul ritiro del Napoli e sulle principali novità di mercato.

Su Marianucci e il gruppo squadra

“Marianucci ha mostrato un mix interessante di umiltà e ambizione. Ha dichiarato di sentirsi il quinto nella gerarchia, ma allo stesso tempo ha espresso la volontà di ritagliarsi il suo spazio. Con lo sguardo e la postura trasmetteva la sensazione di essere pienamente integrato nell’organico. Si sta allenando bene e ha fatto una buona prova contro l’Arezzo.

È un’operazione realizzata alla fine del mercato invernale, nei primi giorni di febbraio. Il Napoli ci ha creduto, e va ricordato che l’asse con l’Empoli ha già portato ottimi frutti: basti pensare a Di Lorenzo.”

Sul ritiro di Dimaro

“Non avevo mai visto una squadra così pronta a Dimaro, e questo non dipende solo dal mercato. Ha influito anche il fatto che quest’anno non ci siano stati Mondiali, Europei o Copa America.

Mi è piaciuta la scelta di Conte di concedere una mezza giornata di riposo. Dal pranzo di squadra si è colto un segnale importante: il gruppo è compatto, e c’è una gara interna tra i giocatori per integrare al meglio Kevin De Bruyne.”

Ancora su Marianucci

“Ha messo in evidenza grande tranquillità in fase di impostazione, anche sotto pressione. È una qualità non da tutti, e fondamentale nel calcio moderno. Se sarà davvero il quinto lo decideranno Conte e il campo, ma lui ha mostrato intelligenza: ha accettato il ruolo iniziale e ha detto ‘poi vedremo’. E in effetti, credo che lo spazio per tutti ci sarà.”

Mercato esterni: Ndoye e l’alternativa Sterling

“Il Napoli ha individuato l’alternativa a Ndoye, che resta la prima scelta. Il nome forte è quello di Raheem Sterling. L’operazione si farebbe in prestito, ma bisogna trovare una soluzione per l’ingaggio, che oggi è di 15 milioni all’anno. Lo stesso Sterling sa che non può più pretendere queste cifre in Europa. È un nome serio, concreto, più di tanti altri usciti negli ultimi giorni per completare la batteria degli esterni offensivi.”

Milinkovic-Savic, Zanoli e Juanlu

“C’è l’accordo con il Torino per Vanja Milinkovic-Savic. Mancano solo alcuni dettagli con l’entourage del portiere, ma credo che lo vedremo già a Castel di Sangro.

Su Zanoli ci sono Fiorentina e Udinese: il giocatore ha voglia di andare a giocare con maggiore continuità.

L’opzione Juanlu resta viva, ma il Napoli va con calma. Il Siviglia chiede 17 milioni, cifra che il club partenopeo è disposto a spendere, ma non vuole accettare né una percentuale sulla futura rivendita né il pagamento del contributo di solidarietà.”

Sul sesto centrocampista: ipotesi Miretti

“Il sesto centrocampista dovrà essere un Under, per questioni di lista. Fabio Miretti, se il Napoli lo vuole, può arrivare: c’è un accordo di massima con il giocatore.

Esiste già un’idea di intesa con la Juventus sulla base di 10-12 milioni di euro, ma è una situazione che verrà definita più avanti.”