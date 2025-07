Calciomercato Napoli: Sterling è il mister X

NODO INGAGGIO

ATTESA PER NDOYE

Per i dettagli ci sarà tempo, intanto c’è da registrare il contatto diretto tra Napoli e Chelsea avvenuto negli ultimi giorni, mentre Manna aspetta ancora una risposta dal Bologna per l’ultima proposta per Dan Ndoye. Il giocatore del Bologna resta ancora l’obiettivo numero uno dei campioni d’Italia, ma la distanza tra i club non si è ancora colmata e ora lo svizzero ha anche aperto alla possibilità di trasferirsi al Nottingham Forest, con cui ha trovato già un accordo tra quasi cinque milioni di euro a stagione. Ma gli inglesi per il cartellino non sono arrivati neanche a 30 milioni, mentre il Bologna ne chiede 45. Il Napoli, invece, ha già raggiunto quota 40 con i bonus (prestito da 9 milioni più obbligo di riscatto a 26 e altri cinque extra legati agli obiettivi raggiunti) e potrebbe fare un altro piccolo sforzo sul fisso nei prossimi giorni. Basterà?

Per i dettagli ci sarà tempo, intanto c’è da registrare il contatto diretto tra Napoli e Chelsea avvenuto negli ultimi giorni, mentre Manna aspetta ancora una risposta dal Bologna per l’ultima proposta per Dan Ndoye. Il giocatore del Bologna resta ancora l’obiettivo numero uno dei campioni d’Italia, ma la distanza tra i club non si è ancora colmata e ora lo svizzero ha anche aperto alla possibilità di trasferirsi al Nottingham Forest, con cui ha trovato già un accordo tra quasi cinque milioni di euro a stagione. Ma gli inglesi per il cartellino non sono arrivati neanche a 30 milioni, mentre il Bologna ne chiede 45. Il Napoli, invece, ha già raggiunto quota 40 con i bonus (prestito da 9 milioni più obbligo di riscatto a 26 e altri cinque extra legati agli obiettivi raggiunti) e potrebbe fare un altro piccolo sforzo sul fisso nei prossimi giorni. Basterà?

LE ALTRE ALTERNATIVE

È possibile che Manna e De Laurentiis non intendano andare oltre. O che abbiano paura di restare a mani vuote. L’idea è quella di completare l’organico al più presto, per dare a Conte il tassello mancante per il ritiro di Castel di Sangro, che inizierà il 30 luglio. Così è partito il casting delle alternative, che ha portato di recente a valutare il profilo di Sterling. Ma sul taccuino del ds azzurro già da giorni ci sono i nomi di Federico Chiesa e Jack Grealish, altri due esuberi delle big della Premier. Chiesa non è stato convocato dal Liverpool per la tournée in Asia e la sua avventura in Inghilterra sembra già ai titoli di coda. Napoli potrebbe dargli l’occasione del riscatto, a patto che l’esterno riduca le pretese economiche. Stesso discorso vale per Grealish, che il City addirittura non ha convocato nemmeno per il Mondiale per club. Jack in questi giorni è in vacanza nella Costiera Amalfitana e si sta allenando lì. Mercoledì è stato a cena a Rovello e a chi gli ha chiesto possibilità di trasferimento a Napoli, avrebbe risposto “maybe”. Forse. Che vuol dire tutto e niente, ma che non è un no. E tanto basta per comprendere che il Napoli è a caccia di un grande colpo. Ora tutto dipende da Ndoye: se salta, allora il Napoli andrà a pescare tra le alternative di lusso in Inghilterra.

Fonte: Gazzetta dello Sport