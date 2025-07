Quotazione e statistiche dell’attaccante del Napoli Noa Lang

L’ex Psv, arrivato per circa 25 milioni, va ad arricchire il reparto offensivo dei partenopei. Ecco i suoi numeri nelle competizioni principali

Il Napoli è scatenato sul mercato. Luglio deve ancora finire e alla corte di De Laurentiis sono già approdati diversi volti nuovi, tra cui Beukema e De Bruyne. Un rinforzo importante è arrivato anche in avanti e risponde al nome di Noa Lang. L’olandese, ex Psv, è stato pagato dai partenopei circa 25 milioni e va arricchire un reparto, quello offensivo, che aveva bisogno di rinforzi, così come gli altri. La squadra di Conte, infatti, a differenza dell’anno scorso, giocherà la Champions League, il che implica la necessità di una rosa più lunga. Lang è un giocatore di qualità, in grado di saltare l’uomo e di inventare occasioni grazie ai suoi guizzi. I suoi limiti più importanti potrebbero essere quelli di natura caratteriale, ma un “sergente” come Conte potrebbe trovare la giusta ricetta per fargli fare il salto anche sotto questo aspetto. Questo è quello che si augurano anche i fantallenatori che decideranno di puntare su di lui. Andiamo ora a scoprire i suoi numeri nelle competizioni principali, in particolare quelli più importanti in ottica fantacalcio.

Noa Lang è un’ala sinistra. Giocatore dal grande dribbling, è in grado di creare la superiorità numerica e di rendersi più volte pericoloso nell’arco della partita. Oltre a segnare, sa anche far segnare gli altri, come dimostrano i suoi numeri legati agli assist. E con un totem d’attacco come Lukaku da servire, l’ammontare di passaggi decisivi potrebbe anche aumentare. Come detto in precedenza, i dubbi più grossi sono legati al suo carattere, in passato più volte sopra le righe. Però, se Conte, che dà al gruppo la priorità rispetto ai singoli, ha deciso di puntare su di lui, probabilmente è perché crede di poterlo far crescere non solo come calciatore ma anche come uomo spogliatoio. Lang è dunque un giocatore su cui puntare il prossimo anno al fantacalcio: l’ideale, per quanto non sia un’impresa semplice in ottica asta, sarebbe acquistarlo in coppia con uno tra Neres e Politano, giocatori con cui potrebbe alternarsi nel corso della stagione. Fonte: Gazzetta