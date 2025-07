Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: “Sono convinto che avremo l’okay per ospitare le partite dell’Europeo qui a Napoli”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli:

“Domani ci sarà l’incontro ufficiale tra la UEFA e il Comune di Napoli, sebbene qualche incontro ufficioso ci sia già stato. Domani si troveranno le giuste motivazioni e si scriverà la parola fine sulla presenza del Maradona ad Euro 2032. Sono convinto che avremo l’okay per ospitare le partite dell’Europeo qui a Napoli. C’è ansia, ma è ansia positiva.

La SSC Napoli sta lavorando invece su Poggioreale, ma al momento noi del Comune andiamo avanti sul Maradona.

La pista punto nodale con la UEFA?

Euro 2032 non è uno scherzo, se sarà decisivo eliminarla dal Maradona lo faremo e ricollocheremo la polisportiva di atletica senza problemi. Le alternative non mancano. Lo stadio è di tutti i napoletani, se possiamo mantenerla al Maradona è bene altrimenti troveremo un’altra soluzione. Di certo, non sarà il motivo di un rifiuto ad Euro 2032 da parte nostra. Non possiamo fare chiacchiere come gli altri, aspettiamo i fatti e non ci spingiamo oltre.

Stadio del Napoli a Poggioreale?