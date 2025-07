Napoli ancora forte su un giocatore della Juventus

Il Napoli non si ferma sul mercato ed il Ds Manna è ancora a lavoro per cercare di portare in azzurro Fabio Miretti. A tal proposito la direzione di Sky

“Si lavora seriamente per Miretti, l’idea sta prendendo quota. Viene da un gran campionato col Genoa e potrebbe essere il tassello giusto per completare la mediana. E’ un’idea concreta, Manna ha già avuto i primi contatti con la Juve per trovare un accordo sulla formula, che sarebbe un prestito con obbligo o una cessione definitiva. La Juventus chiede 16-18 milioni per lasciar partire il suo giocatore. Manna non demorde, ragiona su una somma vicina ai 10-15, magari 12. Miretti è un 2003 e, per una questione di liste, rappresenterebbe un valore aggiunto. Ha qualità, duttilità e forza fisica. Manna lo sente un po’ suo’, avendolo visto crescere in bianconero. Obiettivo concreto, serio: i sondaggi sono profondi. Manna lo conosce bene per averlo ‘svezzato’, è convinto che con Conte possa fare la mezzala destra o sinistra. Si tratta, però senza fretta. Miretti è un giocatore che il Napoli vuole e rappresenta una scelta forte”.