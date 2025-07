Napoli, a centrocampo spunta Miretti! Pupillo di Manna, è da tempo nei radar azzurri

La Gazzetta dello Sport stamane in edicola si sofferma sul mercato del Napoli, uno dei club maggiormente attivi tanto in entrata quanto in uscita. Gli occhi sono puntati sul centrocampo. Oggi sono cinque i giocatori base: Anguissa, Lobotka, McTominay e Gilmour, più il grande colpo De Bruyne. Ma si prospetta una lunga stagione, ricca di impegni, e va inoltre considerata la variabile della Coppa d’Africa che a gennaio priverà Conte di Anguissa. Non vanno poi sottovalutate le condizioni di Gilmour e McTominay, alle prese con alcune noie muscolari che richiedono qualche giorno. Insomma, il sesto centrocampista è una necessità e il Napoli ha già in mente il profilo ideale per completare il reparto. È Fabio Miretti, tornato alla Juve dopo il prestito al Genoa.

Il classe 2003 è un pupillo di Manna, che lo ha visto districarsi fra le giovanili e la prima squadra bianconera. Duttilità, qualità tecnica e resistenza alla fatica, Miretti si sposa benissimo con le esigenze del Napoli. E si incastrerebbe bene nelle liste da presentare per la Serie A e per la Champions: essendo un 2003, è un “under” e non andrebbe a occupare posti da “over”. Un vantaggio non indifferente, visto che l’ex Genoa può giocare da mezzala ma pure da trequartista alle spalle di una o più punte, in base alle esigenze.

Miretti ha chiuso prima la stagione per un infortunio a una spalla per cui è stata necessaria un’operazione a fine aprile. È perfettamente guarito, ma aspetta di capire quale sarà il suo futuro. Per la Juventus non è intoccabile, anzi i bianconeri necessitano di monetizzare. Starà ai club trovare formula e valutazione giusta, per chiudere in fretta la trattativa, anche nel giro di una settimana.