I prossimi passi sul mercato: dopo Milinkovic-Savic sprint per Miretti. L’obiettivo è una rosa ampia

Il Corriere dello Sport di quest’oggi dedica un ampio approfondimento al Napoli, uno dei club maggiormente attivi sul mercato tanto per le entrate quanto per le uscite. Capitolo portiere: sta per approdare in azzurro Vanja Milinkovic-Savic dal Torino, dove si trasferirà Cyril Ngonge su esplicita richiesta di Baroni. La conquista dello scudetto con gli uomini addirittura contati nella seconda parte della stagione ha obbligato a velocizzare e incrementare la ricostruzione: eccezion fatta per De Bruyne, un fuoriclasse di 34 anni che una volta raggiunta la condizione migliore potrà diventare un faro, finora sono arrivati calciatori con ampi margini di crescita che aumentano il raggio delle alternative e la profondità di una rosa da completare. Lo ha spiegato anche Conte: «In questo momento non è ancora strutturata per fare tante competizioni: campionato, Champions, Supercoppa in Arabia e Coppa Italia».

Il gruppo trionfatore nella scorsa stagione è certamente solido, ma non può bastare per affrontare quattro competizioni, ragion per cui Manna è attivissimo in fatto di trattative. Dopo la porta, si passa al centrocampo dove sono in rialzo le quotazioni di Fabio Miretti, reduce da un’annata trascorsa al Genoa in prestito dalla Juventus: l’intesa con il Napoli è nell’aria da un po’, ma bisogna trovare l’intesa sulla formula e i costi con i bianconeri. C’è l’intenzione di completare il reparto con lui.