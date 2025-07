Gigante Vanja è il tuo turno. Milinkovic-Savic aspetta solo un cenno. Di certo sarà in campo a Castel di Sangro

La prima storia in dirittura, però, è quella relativa a un doppio affare con il Torino: Milinkovic-Savic al Napoli e Cyril Ngonge al Toro. Operazioni slegate ma inevitabilmente connesse che ormai sono giunte al traguardo: l’attaccante belga farà le visite mediche oggi e poi tingerà di granata la sua vita almeno per un anno, considerando che andrà in prestito con diritto di riscatto (un milione più 16); il portiere, invece, è ancora in attesa di un via libera per raggiungere Conte che a questo punto potrebbe arrivare in qualsiasi momento, in virtù del fatto che le due società stanno riflettendo soltanto sui termini di pagamento. Le cifre: 22 milioni complessivi, tra la clausola e varie, con pagamento rateizzato in più anni. Milinkovic è in attesa del Napoli da oltre una settimana e ormai si limita al minimo indispensabile in ritiro con il Toro. Per altro in provincia di Bolzano, a Passo allo Stelvio, un’oretta da Dimaro: raggiungere i nuovi compagni sarebbe un attimo. Fonte: CdS

