Garzya, all.: “De Bruyne in difficoltà atletica? E’ solo questione di tempo”

L’allenatore Luigi Garzya, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre, Speciale Dimaro su Marte. “Nel ritiro ci sono momenti di fatica e quindi le sconfitte come quella di ieri del Napoli contro l’Arezzo non sono preoccupanti. Sapesse quante partite ho perso con squadre di dilettanti nella preparazione…. Sono momenti in cui si lavora per raggiungere la condizione fisica. Conte, poi, è rinomato per far lavorare moltissimo i propri calciatori. De Bruyne in difficoltà atletica? E’ solo questione di tempo, il belga si deve abituare al lavoro italiano. L’intensità in Inghilterra è pazzesca nel corso delle gare ma non credo che svolgono la stessa preparazione. Fanno fatica i giovani, figuriamoci quelli oltre la trentina come lui. So che vuol dire. Conte vuole Ndoye perché ha delle caratteristiche particolari, sa giocare a tutta fascia come solo in fase offensiva. Nell’ultima stagione ha dimostrato anche di saper segnare diversi gol. E’ un jolly di fascia che ha forza, gamba e tecnica. Se Antonio ha scelto lui avrà visto in Ndoye l’ala sinistra ideale per lui. Beukema è un ottimo acquisto, è fortissimo. Lui e Lucumi sono stati uno dei segreti del Bologna dello scorso anno. Conte sceglie bene i difensori, specie i marcatori puri, una rarità nel calcio di oggi”

