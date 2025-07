Fabio Mandarini: “Milinkovic-Savic al Napoli, Ngonge al Torino. Ndoye è il primo obiettivo, Osimhen verso il Galatasaray”

Il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre-speciale Dimaro su Marte.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Sono ore molto intense per il mercato azzurro. Napoli e Torino hanno ormai sbloccato le due operazioni che dovrebbero portare Milinkovic Savic al Napoli e Ngonge, che è già stato un paio di giorni a Torino ma poi è tornato a CastelVolturno, in granata. Il portiere sta facendo allenamento differenziato al Toro a 70 km da Dimaro. Il fronte Ndoye è prioritario per il mercato azzurro, è di altissimo gradimento ma ha anche una valutazione importante. Il Bologna lo valuta almeno 45 milioni. C’è stato un inserimento importante del Nottingham che ha offerto un ingaggio più alto di quello proposto dal Napoli ma non ha accontentato il Bologna sul prezzo del cartellino. Sono i giorni del bivio e decisivi per questa operazione, nella quale potrebbe sempre entrare Zanoli. Il laterale ex Genoa potrebbe anche restare sia per le difficoltà di prendere Juanlu ma anche perché Conte sta valutando positivamente Zanoli in questo ritiro. Come alternativa a Ndoye si valuta anche Grealish che è in vacanza in Costiera ma anche un paio di profili non ancora emersi. Di certo Conte vuole un calciatore che garantisca la doppia fase, un po’ quello che assicura Politano a destra. E in questo Ndoye è il preferito. Osimhen? Il Galatasaray sta organizzando visite e presentazione nei prossimi giorni, ormai l’affare è pianificato per essere ufficializzato”.