“Conte ha un tabù sull’Europa che vuole smentire”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista:

“Ho letto di pagelle e voti dopo Napoli-Arezzo, ma è roba folle… Sono partite che valgono zero e servono solo per entrare in condizione. Anche le prime critiche a De Bruyne sono fuori dal mondo.

Il Napoli oggi sembra davanti a tutti, poi il calcio è strano e può capitare di tutto. La squadra non è ancora completa, ma è in vantaggio rispetto alle principali avversarie.

Bologna spropositato per Ndoye?

50 milioni per lui sono numeri drogati, ma vale per tutti i calciatori sul mercato di oggi. Anche lo stesso Lucca, che è stato acquistato per cifre vicine a 40 milioni di euro. Ndoye non vale Lookman, per quanto sia un elemento prezioso per le idee di Conte. Fa la doppia fase e salta l’uomo, sarebbe un grande acquisto. Deve decidere il Napoli se fare qualche sacrificio in acquisto e poi godersi i frutti dell’investimento.

La Champions?