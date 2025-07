Blocco Napoli per la Nazionale, tanti azzurri a disposizione dell’ex Gattuso

Gattuso prepara due sorprese per la sua prima Italia, quella che esordirà a Udine con Israele a settembre: il ritorno di Lucca e Politano in azzurro. Lucca ha giocato qualche minuto con Spalletti, l’esterno campioni d’Italia è misteriosamente sparito dai radar del ct di Certaldo senza alcuna logica e spiegazione. Ora si riparte. È molto più di un appunto su un foglietto nella sua casa sul mare di Marbella: la scelta di Retegui di volare in Arabia, non è una bella notizia.

Factory della Comunicazione

Anzi è bruttissima: non significa che non verrà più convocato (Cristiano Ronaldo va su e giù da Riad) ma c’è la preoccupazione di Ringhio per il campionato che ha scelto il bomber ex Atalanta. E allora bisogna fare alla svelta a trovare nuove vie di gol: per questo, Lucca e Politano tornano a essere prime scelte, anche perché protagonisti in una squadra come il Napoli che giocherà ad alti livelli sia in campionato che in Champions.

Non a caso le telefonate durante l’estate. Ma è chiaro che Conte con la sua “italianizzazione” del Napoli sta servendo un bell’assist alla Figc, a Gabriele Gravina e a tutto il movimento italiano. Perché la colonia del Bel Paese che gioca al Maradona è bella ricca: e c’è pure un baby cresciuto alla corte dell’Empoli e che ora non può che decollare, ovvero Luca Marianucci. Non è escluso che Gattuso possa persino fare un salto a Castel di Sangro per una delle amichevoli del Napoli e per vedere da vicino lo stato di condizione di alcuni protagonisti.

Blocco Napoli

Potenzialmente sono ben sette: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Marianucci, Raspadori, Politano e adesso Lucca. Solo la carta d’identità e i suoi 32 anni tengono fuori dai giochi uno che con l’Italia ha vinto l’Europeo in Inghilterra da protagonista, ovvero Leonardo Spinazzola. Ma è davvero un bel cuore pulsante made in Italy che batte nel corpo del Napoli e che può essere trapiantato in quello dell’Italia dell’ex allenatore dei partenopei, Gattuso. Tutti sono attesi da una stagione in prima linea, Antonio farà rotazione continue, di sicuro non si blinderà dietro una formazione titolare senza fare cambi. Dunque, di occasioni ne darà a tutti. A dire il vero Gattuso sogna anche di vedere Chiesa in serie A, magari proprio nel Napoli.

In qual caso, sarebbe davvero una colonia da record. Ma Gattuso ha grande stima per Conte, si conoscono da 30 anni: sa che un calciatore con lui può davvero spiccare il volo e lui vuole trarre i benefici di questo lavoro quotidiano di Antonio. In ogni caso, presto arriveranno le prime convocazioni. E occhio a un’altra sorpresa “napoletana” perché tra gli osservati speciali c’è anche Pio Esposito, il più piccolo dei tre fratelli di Castellammare di Stabia, attaccante dell’Inter. E comunque l’Italia che sogna il Mondiale in Usa può fare affidamento sul blocco Napoli. Una garanzia. Come per decenni nel passato c’è stato il blocco Juventus e poi il blocco Milan. Fonte: Il Mattino