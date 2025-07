Venus Williams sposerà Andrea Preti, chi è l’attore italo-danese

(Adnkronos) – I fiori d'arancio sono imminenti per la campionessa di tennis Venus Wiliams. Nonostante sia stata fotografata spesso insieme ad Andrea Preti nell'ultimo anno, solo ieri, il 22 luglio, Williams ha confermato di essere effettivamente fidanzata. Dopo aver giocato il suo primo match in singolare in oltre un anno (ed essere diventata la seconda tennista più anziana della storia a vincere un match nel circuito maggiore), ha risposto alle domande dell'intervista post-match parlando anche di Preti. "C'è il mio fidanzato qui e mi ha incoraggiato molto nel continuare a giocare. Ci sono stati tanti momenti in cui volevo solo rilassarmi e abbandonarmi alla spensieratezza". "Sapete – ha chiesto – quanto è difficile giocare a tennis? Non immaginate quanto lavoro ci sia dietro, è come lavorare dalle 9 alle 5, solo che corri tutto il tempo. Sollevare pesi è come morire e poi ricominciare il giorno dopo. Lui mi ha incoraggiata ad andare avanti ed è meraviglioso essere qui. Non mi aveva mai vista giocare". Nato a Copenhagen nel giugno 1988, Andrea Preti è otto anni più giovane di Venus Williams. Italo-danese, è diventato attore dopo una carriera come modello. Ha scritto, diretto e interpretato il film 'One More Day', ha recitato nei lungometraggi 'Di tutti i colori', 'Un nemico che ti vuole bene' e 'Detective per caso', e nella serie tv 'Un professore'. Nel 2016 era tra i concorrenti de 'L'isola del famosi' e nel 2024 tra quelli de 'La talpa' condotto da Diletta Leotta. Quella con Venus Williams non è la sua prima storia con una tennista. In passato ha avuto una storia con Flavia Pennetta e una con Susanna Giovanardi. Un'altra relazione importante è stata quella con l'attrice Claudia Gerini. —[email protected] (Web Info)

