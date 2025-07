Ruolo, quotazione e statistiche di Kevin De Bruyne

Una leggenda della Premier League è pronta a lasciare il segno anche in Italia. Kevin De Bruyne arriva in Serie A con l’etichetta di top player assoluto e la consapevolezza di poter avere un impatto devastante sul nostro campionato. A 34 anni, il fuoriclasse belga porta con sé un bagaglio tecnico e tattico difficilmente paragonabile a quello di qualsiasi altro centrocampista oggi presente nel torneo. È vero, gli ultimi due anni sono stati condizionati da problemi fisici, ma in un contesto come quello della Serie A, De Bruyne può ancora dominare tra le linee, dettare i tempi e risultare decisivo con gol e assist. E c’è anche un precedente che fa ben sperare. Lo scorso anno fu McTominay a trasferirsi da Manchester, sponda United, a Napoli e sappiamo come è andata: Scott nuovo idolo indiscusso del fantacalcio. Ora le aspettative per De Bruyne sono persino più alte. Le sue qualità non si discutono, e il suo nome farà sicuramente esplodere le aste. Fantallenatori avvisati: ci sarà da spendere, ma difficilmente ci si pentirà.

Il talento non si discute, è stato uno dei migliori centrocampisti della Premier League nell’ultimo decennio. L’incognita, a 34 anni, riguarda soprattutto i problemi fisici. Se la condizione lo assiste, però, può diventare un fattore assoluto anche nel nostro campionato. I numeri dell’ultima stagione lo confermano: 28 presenze, 4 gol e 7 assist solo in Premier League. E non è un caso che, negli ultimi dieci anni, De Bruyne sia il miglior assistman del continente: ben 170 assist in 422 partite. In più, il belga è uno specialista dei calci piazzati: angoli, punizioni e rigori lo rendono ancora più appetibile al fantacalcio. Al Fantacampionato Gazzetta, è valutato 50 crediti, il più costoso tra i centrocampisti. Una valutazione alta, ma giustificata: sarà certamente un titolare nel Napoli di Antonio Conte. L’unico dubbio riguarda la sua gestione. De Bruyne non potrà giocare sempre: a 34 anni e con il Napoli impegnato su tre fronti, Conte potrebbe dosarlo, preservandolo soprattutto per le grandi notti europee. E poi c’è il tema ruolo: dove giocherà? In carriera ha fatto il trequartista, ma anche la mezzala offensiva e persino l’esterno d’attacco. Conte potrebbe dirottarlo sulla fascia in 4-3-2-1 con Lukaku al centro, oppure schierarlo da vero numero 10 in un 4-2-3-1, con McTominay a sinistra e un’ala a destra. Le soluzioni tattiche non mancano, e De Bruyne sarà comunque centrale nel progetto. Ma per chi fa il fantacalcio, la domanda è una: vale la pena spendere tanto per lui? La risposta è sì, se avete in rosa coperture adeguate, perché qualche rotazione arriverà. Ma la sensazione è che farà impazzire le aste, proprio come accadde con Cristiano Ronaldo. Fonte:Gazzetta