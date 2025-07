Quotazione e statistiche del nuovo difensore del Napoli Beukema

Dopo una stagione da protagonista sotto le Due Torri, Sam Beukema saluta Bologna, ma resta in Serie A e nel mirino dei fantallenatori. Il difensore olandese è infatti il nuovo rinforzo per la retroguardia del Napoli: operazione da 30 milioni di euro più bonus, un investimento importante per un centrale già rodato nel nostro campionato. Dopo una stagione contrassegnata dall’emergenza in difesa, con Beukema la squadra di Conte cambia marcia. Il classe ’98 ex AZ Alkmaar è reduce da due stagioni in rossoblù ad altissimo livello: ben 80 presenze complessive, di cui 35 solo nell’ultimo campionato. L’olandese non è solo affidabile, ma ha anche una tenuta fisica di primissimo livello.

Factory della Comunicazione

Sam Beukema è il prototipo del difensore moderno: alto, strutturato fisicamente, abile nel gioco aereo e dotato di un ottimo senso dell’anticipo. E non è solo questione di fisico o presenza. Beukema è anche un giocatore disciplinato, aspetto non banale per chi cerca affidabilità al fantacalcio: nelle ultime due stagioni con il Bologna ha collezionato solo 5 ammonizioni e un’espulsione per doppio giallo. Dal punto di vista tattico, si adatta perfettamente alla difesa a quattro cara ad Antonio Conte. Ma attenzione: la maglia da titolare non è garantita. Sul centrosinistra c’è Buongiorno, inamovibile. Sul centrodestra, invece, Beukema si giocherà il posto con Rrahmani (valutato 26 crediti). E al Fantacampionato Gazzetta? La valutazione è di 28 crediti, una cifra interessante per un difensore che lo scorso anno ha garantito continuità e prestazioni solide: un assist come unico bonus, un solo cartellino giallo come malus, ma soprattutto tanti voti sopra la sufficienza. Il suo valore reale? Sta tutto lì: Beukema è uno di quei centrali da modificatore difesa, capace di portare equilibrio e voti puliti. Non sarà un difensore da bonus, ma come terzo slot difensivo può essere un buon investimento. Fonte: Gazzetta