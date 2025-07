Ndoye, il Napoli rilancia, ma ancora non basta

Piace ed è molto più che evidente. Il Napoli insiste per portare Dan Ndoye alla corte del proprio tecnico, ma sembra davvero difficile. L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, sul suo sito, dice che il club di De Laurentiis si è avvicinato ai 40 milioni, ma che per il Bologna non siano ancora abbastanza: “Dan Ndoye è la prima scelta di Antonio Conte, come abbiamo raccontato in tempi non sospetti. Soltanto che il Bologna continua a fare legittimamente la sua valutazione da 40 milioni più bonus per arrivare a 45. Il Napoli si è avvicinato alla soglia dei 40, Ndoye vuole Conte e non il Nottingham, ma chiaramente ha un rapporto eccellente con il suo attuale club e non vuole rovinarlo. Abbiamo parlato fin qui poco o nulla del Nottingham perché potrebbe avere chance soltanto se intanto si avvicinasse ai 40 milioni e non l’ha fatto. Il Napoli sta intanto seguendo altri profili: piace Kevin dello Shakthar, recente protagonista anche in Champions e valutazione oltre i 30 milioni più bonus, ma per ora ci fermiamo qui. Il primo passaggio sarà quello di mettere la parola fine, in un senso o nell’altro, alla vicenda Ndoye”.

