Marocchino, ex calc.: “Chiesa è un calciatore veloce, può ricoprire più ruoli e potrebbe fare al caso del Napoli”

L’ex calciatore ed opinionista Domenico Marocchino, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live Speciale Dimaro su Marte. “Il Napoli lo scorso anno ha avuto un percorso quasi esclusivo in campionato e per questo quest’anno è giusto che stia costruendo una rosa più profonda. Chiesa è un calciatore veloce, può ricoprire più ruoli e potrebbe fare al caso del Napoli. Ha giocato poco al Liverpool? Beh, ha riposato… In ogni caso bisogna tener conto degli infortuni. Mi aspettavo che Conte potesse restare, è difficile trovarsi male a Napoli, sarà ancora più stimolato dalla sfida Champions. Lui è uno che sa caricare l’ambiente come pochi. In generale sarà un campionato interessante, con tanti piloti, ovvero allenatori, nuovi per le squadre più importanti, tolto il Napoli e in parte la Juventus. De Bruyne potrà dare molto al Napoli come capitò quando Tevez arrivò alla Juve: l’argentino dicevano fosse a fine carriera e invece fece la differenza. Non so come sta, ma se è in forma farà molto bene. Come esterno d’attacco per il Napoli vedo bene Lookman, che garantirebbe 15 gol, rispetto a Ndoye che segna di meno. Se Conte intende dare una trazione anteriore sarebbe il caso di acquistare l’atalantino, ma avendo preso già Lang e Lucca è probabile che vada su Ndoye, che garantisce più equilibrio e che, tra parentesi, a me piace molto. Posso però dire una cosa? Quanto mi manca, e manca alla serie A, un calciatore come Kvaratskhelia, un vero fenomeno”

