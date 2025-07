Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’. Queste le sue dichiarazioni:

“I giocatori già li vedo stanchi per gli allenamenti di Conte, ma si sa che questo è il periodo più duro. Lang è un giocatore che Conte vuole vedere. Credo che infiammerà la piazza napoletana. Il Napoli davanti avrà una bocca di fuoco molto più seria.

Bisogna vedere chi non giocherà a centrocampo, visto l’arrivo di De Bruyne. Il sesto centrocampista sarà un incontrista. McTominay più incontrista con De Bruyne? Può accadere, ma sarebbe un peccato sacrificare il giocatore che ti ha fatto vincere lo scudetto. De Bruyne non è facilmente collocabile in campo, soprattutto se non ha sta nel top della forma.

I mesi di novembre-dicembre saranno fondamentali, perché lì il Napoli dovrà restare attaccato in campionato quando sarà impegnatissimo nel superare il primo turno di Champions.

Juanlu Sanchez? Bisogna prenderlo, vista sia la sua qualità che la sua giovane età. Juanlu Sanchez può essere sia l’alternativa di Di Lorenzo che il futuro titolare. Il Siviglia, però, sembra un po’ ballerino nelle richieste. Bisogna mettere un punto quando le trattative si allungano, così come Ndoye. Lo stesso Ndoye non sembra avere le idee chiare. Io non prenderei giocatori che non siano già mentalizzati per il Napoli di Conte. In città non si parla più del Napoli, ma di uno squadrone”.