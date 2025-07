Giuffredi sui suoi assistiti, da Marianucci a Vergara, passando per Folorunsho

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Folorunsho, Vergara e Zaccagni, tra i tanti, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Marianucci? Se il Napoli l’ha scelto vuol dire che ha delle qualità importantissime. Il Napoli ha una forza ed una fortuna che sono quelle che i giocatori che sceglie vengono allenati da uno dei più bravi del nostro calcio e che riesce a migliorare, più di tutti, i calciatori. Marianucci, con Conte, ha ampi margini di miglioramento e può diventare un calciatore di livello ancora più alto. Di Lorenzo arrivò a Napoli a ventisei anni, Marianucci è arrivato a ventuno. Di Lorenzo ebbe la fortuna di avere bravi allenatori come Ancelotti, Gattuso e Spalletti ed anche qualcuno meno bravo. Marianucci parte subito con Conte che è tra i più bravi a livello internazionale e questo sarà un vantaggio. Nel giro di due o tre anni può diventare un giocatore di alto livello e fare dieci anni di carriera importanti. Folorunsho? Sta facendo le visite in questo momento, si sono trovati gli accordi col Cagliari e stasera sarà in Sardegna. La formula dell’affare è il prestito con diritto di riscatto ed è una scelta studiata perchè credo che Pisacane diventi un grande allenatore. Pisacane è uno scugnizzo, sono certo entrerà nella testa di Folorunsho per fargli ripercorrere ciò che fece a Verona e, perchè no, ritornare nel giro della nazionale. Politano? Credo abbia avuto uno stiramento, ci vorranno dai sette ai dieci giorni per recuperare. De Bruyne? Il risultato di ieri non va guardato, per mia abitudine non guardo le prime tre o quattro gare di campionato. L’amichevole di ieri lascia anche degli spunti positivi e De Bruyne ha dimostrato di essere un campione. Ieri Vergara è entrato molto bene. Il futuro di Vergara? Vergara è molto forte, è tecnico, ha un grande motore ed una grande forza. Può stare ai livelli del Napoli. Conte lo conosce meno ed ha bisogno di allenarlo e di capire che giocatore ha in mano in questo ritiro. Se non dovesse restare al Napoli meriterebbe di giocarsi comunque le sue chance in Serie A. Oristanio al Torino? Ne stiamo parlando da diverse settimane, c’è questa possibilità. Oristanio piace a Baroni, piace al Torino e vedremo nei prossimi giorni. Zaccagni al Napoli? No, il Napoli prenderà Ndoye, faranno di tutto per prenderlo”.

