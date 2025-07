Cutolo (Ds Arezzo): “Il Napoli continuerà a farci divertire!”

“Ringrazio il Napoli per averci fatto vivere una giornata bellissima, ci ha onorato molto. Affrontare subito i campioni d’Italia alla prima amichevole non è da tutti. Stiamo cercando di costruirci passo dopo passo, la proprietà sta lavorando sul piano tecnico e infrastrutturale con investimenti importanti, anche in città. Bucchi è partito con un gruppo che ci dà garanzie, inserendo le figure giuste e con qualche intuizione come nel caso di Guccione, che nasce attaccante e oggi è uno dei play più importanti della categoria. Se oggi non c’è la volontà di sposare un cambiamento tattico, si fa fatica. Posso dire che stiamo facendo un buon lavoro, poi le partite estive lasciano anche un po’ il tempo che trovano, ma mi fa piacere il fatto che il gruppo stia lavorando bene. Ieri c’è stata anche molta emozione, perché quando vediamo i colori azzurri ci batte sempre il cuore. Conte è partito da Arezzo come allenatore, quindi c’erano tante cose che ci accomunavano ieri.

Il Napoli è una squadra che ha un grande metodo di lavoro, e che continuerà a farci divertire. Tra un mese il risultato sarebbe diverso, ma abbiamo vissuto l’emozione di affrontare questi campioni da vicino ed è stata una cosa unica. Oggi quei giocatori sono pieni dalla scorsa stagione, questo è il periodo in cui vai a mettere dentro quello che ti serve per affrontare tante competizioni. Lucca è un giocatore importante e darà al Napoli ciò che serve, così come Lang, sono quei calciatori che saltano sempre all’occhio. Poi ci sono le certezze come Anguissa e Rrahmani, De Bruyne invece vedo che arriva un’ora prima degli altri. Per quei livelli servono questi campioni e credo ci divertiremo, dopo lo scudetto era necessario mantenere questa ossatura e costruirci sopra.