“CdS Campania” – L’inglese è in Costiera, Grealish respira l’aria di Napoli

Jack Grealish è sbarcato in Costiera Amalfitana e l’indiscrezione bomba arriva direttamente da chi lo ha accompagnato. Il calciatore del Manchester City si sta allenando in uno dei luoghi più suggestivi della Campania, mentre il Napoli studia il colpo della vita.

Sarà una coincidenza, sarà che la Campania è più felix che mai, ma Jack Grealish è arrivato a Napoli, all’aeroporto di Capodichino, e da lì è saltato su un’auto che l’ha accompagnato in Costiera Amalfitana. Nei pressi di Conca dei Marini. Dove tra l’altro nelle ultime ore è divampato un vasto incendio che sta divorando il versante di Punta Tavola, trasformato in un paradiso infernale. Brutte storie d’estate, non c’è che dire, mentre quella di Jack è decisamente più curiosa e singolare: ieri avrà magari letto anche le notizie che raccontato dei contatti con il Napoli. Sì: è in uscita dal City, dove fino a un attimo fa ha giocato e vinto di tutto insieme con De Bruyne, e sta lavorando da solo. E da un paio di giorni, per una rara casualità, ha scelto la Costiera proprio nei giorni in cui il suo nome è stato accostato al Napoli: sia chiaro, parliamo di luoghi incantati sistematicamente frequentati da vip e celebrità di ogni sorta in occasione delle vacanze, ma la suggestione non manca. Sui social ha anche documentato la sequenza delle sue fatiche: l’immancabile fascia tra i capelli, doppia maglia per sudare di più, thermos per idratarsi, pallone e fatica. Grealish è uno dei nomi della lista degli esterni offensivi di sinistra che il Napoli valuta per completare la coppia con Lang: insieme con Ndoye del Bologna, Chiesa del Liverpool. Estremamente complicato Zaccagni, se non addirittura impossibile per il blocco del mercato della Lazio e tutte le logiche conseguenze: ma è un profilo molto gradito.

