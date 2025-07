Stefan Schwoch: “Napoli favorito in campionato. Osimhen? Atteggiamento scorretto”

Stefan Schwoch ha parlato di calciomercato e Serie A in un’intervista esclusiva rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Nel seguente estratto, le dichiarazioni di Schwoch sui colpi in entrata del Napoli e sulle ambizioni dei partenopei in vista della prossima stagione. L’ex attaccante e commentatore DAZNha parlato di calciomercato e Serie A in un’intervista esclusiva rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Nel seguente estratto,di Schwoch sui colpi in entrata dele sulle ambizioni dei partenopei in vista della prossima stagione.

Quali sono le ambizioni del Napoli di Conte in vista della prossima stagione? Gli azzurri punteranno ancora allo scudetto?

“Con il successo dello scorso anno, il Napoli parte logicamente favorito per la vittoria dello scudetto. Visto anche il mercato che stanno facendo i partenopei, direi che c’è tutta l’intenzione di ripetersi in campionato. Le altre squadre come Milan, Inter e Juve hanno cambiato tanto, tra tecnici e calciatori, anche questo può essere un fattore favorevole per la squadra di Conte. Oltre lo scudetto, penso che l’obiettivo sia quello di fare una Champions League importante. Immagino che gli azzurri puntino a consacrarsi come protagonisti anche in Europa”.

In casa Napoli continua a tener banco la questione legata alla cessione di Osimhen al Galatasaray, con il nigeriano che non prenderà parte al ritiro degli azzurri. Qual è il tuo parere a riguardo?

“L’atteggiamento di Osimhen non è certamente corretto. Ha espresso ancora una volta il desiderio di lasciare il Napoli, ormai è una telenovela che va avanti da troppo tempo. Gli azzurri fanno comunque bene a tener duro e chiedere il pagamento della clausola al Galatasaray, i contratti vanno osservati e la società deve esigere rispetto. Alla fine immagino che si troverà un accordo che farà contente entrambe le parti. Osimhen non si è comportato benissimo col Napoli nell’ultimo anno, però non bisogna dimenticare che è stato determinante per la vittoria del terzo scudetto. L’attaccante nigeriano ha sbagliato ma ha anche dato il suo contributo, ora però è giusto che le strade debbano dividersi”.

Il Napoli ha acquistato Lorenzo Lucca dall’Udinese, è il profilo giusto per l’attacco degli azzurri?

“Lucca nell’ultima stagione ha realizzato 12 gol in Serie A, sicuramente è un calciatore che può dare un contributo concreto e positivo alla causa. Al Napoli avrà responsabilità e compiti diversi rispetto all’Udinese, dovrà sudare per trovare spazio e minuti. Si tratta di un attaccante con caratteristiche importanti, che può fungere da punto di riferimento per il reparto offensivo. Conte saprà sfruttarne la fisicità e i centimetri, soprattutto quando ci sarà da sgomitare. Quest’anno ci saranno tante competizioni da affrontare, Lucca può essere una pedina preziosa”.

L’acquisto di Kevin De Bruyne ha infiammato la piazza partenopea: l’olandese può imporsi come top player di questo Napoli o l’età dell’ex City potrebbe rappresentare un limite sotto questo punto di vista?

“Magari calcisticamente parlando, avendo 34 anni, è in età avanzata, però è ancora oggi uno dei centrocampisti migliori al mondo. Prima ci si lamentava che arrivassero solo giocatori giovani e poco conosciuti, ora che è arrivato a Napoli un top player bisogna solo esserne contenti. De Bruyne alzerà tantissimo il livello tecnico e qualitativo della squadra. (…)Penso che farà davvero molto bene, il Napoli ha fatto un ottimo acquisto”.

De Laurentiis ha già speso circa 100 milioni, ti aspettavi un Napoli così attivo sul mercato?

“A seguito della conferma di mister Conte mi aspettavo certamente un Napoli molto attivo sul fronte mercato, per esaudire le sue richieste. L’allenatore non sarebbe rimasto senza garanzie da parte della società e De Laurentiis è stato di parola sotto questo punto di vista. Nuovi arrivi? Beukema al Bologna ha fatto benissimo. Si tratta di un difensore molto forte e credo che al Napoli possa affermarsi su grandi livelli. Noa Lang è un po’ una testa calda, però Conte sicuramente riuscirà a tenerlo a bada e a farlo rendere al meglio. I movimenti visti finora in sede di calciomercato suggeriscono che il Napoli farà certamente un campionato di altissimo livello, tra scudetto e Champions League”.