Reginaldo: “Conte vuole vincere la Champions, lavora già per cambiare modulo”

“Mantenere Conte e andare in ritiro con l’80% della squadra completa è fondamentale e permette a Conte di iniziare già a lavorare con il gruppo. Salvo qualche incidente di percorso, come Politano, che comunque è già nei meccanismi di Conte, ai nuovi arrivati si dà la possibilità di lavorare già con il mister tanto tempo prima dell’inizio del campionato. Il fatto che Conte sia rimasto e stia chiedendo giocatori nuovi mi fa pensare che lui voglia fare bene anche in Champions e magari vincerla, per togliersi anche l’etichetta di allenatore che vince e se ne va e non fa bene in Europa. Vuole fare come successe all’Inter, arrivando in fondo in tutte le competizioni. Se gli si chiedesse oggi cosa vorrebbe vincere, secondo me risponderebbe la Champions, visto che gli manca da allenatore. Conte è andato a prendere Lucca perché ci saranno partite in cui servirà giocare con le due punte, e il fatto di lavorare già un mese prima è importante per creare soluzioni in più, non a caso sta facendo anche allenamenti a porte chiuse per lavorare sul cambio modulo”