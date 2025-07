“Napoli, ora è il momento di pensare alle cessioni. Chiesa? Deve ripartire da zero in molti aspetti!”

Claudio Anellucci, agente Fifa, ha commentato ai microfoni di 1 Football Club il mercato del Napoli, pronto a regalare ad Antonio Conte altri colpi in entrata.

Si complica la pista Ndoye per il Napoli. Oggi si parla anche di Kubo. Secondo lei, questo calciatore potrebbe fare al caso del Napoli?

“Non mi convince. Secondo me, il Napoli dovrebbe iniziare a fare qualcosa in uscita, prima di pensare agli acquisti. La rosa è già molto lunga. È vero che il calciomercato è ancora lungo, e ci saranno tante occasioni e tante idee, ma al momento credo che la priorità sia snellire un po’ il gruppo.”

Per quanto concerne invece Federico Chiesa, lo vedrebbe bene al Napoli?

“Il mio pensiero su Chiesa è semplice: credo che sia un giocatore che debba ripartire da zero. Deve accettare anche di abbassarsi quello stipendio faraonico che ha. In Premier guadagna troppo, ma lui non ha dimostrato nulla a Liverpool. Viene da due infortuni molto gravi. È ancora giovane, sì, ma non mi ha mai convinto il suo atteggiamento, soprattutto in campo: troppe sceneggiate, troppi tuffi. Deve davvero mettere un punto e ripartire, se vuole tornare a certi livelli. Il Chiesa della Fiorentina, o quello prima del primo infortunio, era un giocatore che poteva davvero spaccare le partite. Ma da allora non è più stato lo stesso. E da due infortuni così è davvero dura tornare. Insomma, mi convince un po’ più di Kubo ma non investirei su di lui.”