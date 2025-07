Napoli, McTominay out dall’amichevole contro l’Arezzo ma le sue condizioni sono buone

Il ritiro estivo del Napoli a Dimaro inizia con una sconfitta a sorpresa in amichevole contro l’Arezzo, formazione di Serie C che si è imposta per due reti a zero. Nessun allarme in casa azzurra, ma è necessario continuare a lavorare per raggiungere al più presto una condizione ottimale.

Fra le assenze in casa partenopea, va registrata quella di Scott McTominay. Lo scozzese non è sceso in campo a causa di un affaticamento muscolare rimediato negli ultimi giorni. Secondo il portale TMW, che riprende Sky Sport, lo staff medico del Napoli ha optato per un approccio cauto: il centrocampista resterà sotto osservazione nei prossimi giorni, con l’obiettivo di monitorare l’evoluzione del problema e stabilire tempi di recupero più precisi.

Al momento non c’è preoccupazione e la scelta di fermarlo è stata presa in via precauzionale al fine di evitare rischi in questa fase d’inizio stagione.