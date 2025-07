Napoli, Conte aggiunge centimetri preziosi alla sua corazzata

Il Napoli alza l’asticella e non solo. La squadra di Antonio Conte punta ancora più in alto per la prossima stagione dopo la vittoria del quarto scudetto. E per farlo il tecnico ha aggiunto centimetri preziosi alla sua corazzata. Un nome spicca più di tutti gli altri: Lorenzo Lucca, che dall’alto dei suoi due metri si candida già da ora a diventare il gigante del gol. Non male per l’attacco del Napoli, visto che l’altro contendente di una maglia da titolare è Romelu Lukaku , che di centimetri ne conta 191.

«In area di rigore e nel gioco aereo questi sono i giocatori che ti danno sempre un qualcosa in più», spiega un tecnico come Gigi De Canio. «Perché con il loro fisico possente intimoriscono l’avversario e creano apprensione. Spesso basta poco, anche un loro singolo movimento, per indurre in errore il difensore avversario. Determinano incertezza. Non importa solo l’altezza, sia chiaro. È importante anche l’elasticità muscolare. Prendiamo uno come Lukaku : oltre a essere alto è anche molto forte. I difensori avversari fanno molta fatica a tenergli botta nel duello fisico». E, come riporta Il Mattino, c’è di più. «Quando hai giocatori così prestanti ne trai un beneficio anche in fase difensiva perché ti danno una bella mano sulle palle inattive che nel calcio moderno sono un elemento molto importante».

Insomma, Lucca si aggiunge a un organico che prima del suo arrivo poteva contare su appena quattro calciatori sopra il metro e novanta. Lukaku, ovviamente, oltre ai due centrali difensivi Buongiorno e Rrahmani e a Scott McTominay.