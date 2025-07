Lorenzo Lucca, poche parole e principi saldi: “La gavetta ti regala cazzimma”

Ieri il Napoli, a Dimaro, in conferenza stampa, ha presentato il suo nuovo attaccante, Lorenzo Lucca, che ha scelto la maglia numero 27. Il Corriere dello Sport scrive: “Lorenzo Lucca, numero di maglia 27, «perché sette più due fa nove», ha la cultura del lavoro: poche parole e una serie di principi saldi come le radici. Lui, centravanti che guarda il mondo da due metri (e zero uno) di altezza, è partito dal basso e conosce i sacrifici: «La gavetta ti regala cazzimma». Dalla Promozione alla Serie A, passando per la D, la C, la B e l’Ajax. Primo giocatore italiano a vestire quella gloriosa maglia. Con il Napoli nel destino: la Champions l’ha solo annusata ai tempi di Amsterdam, ma nella doppia sfida del 2023, all’epoca di Osi e Kvara, era in panchina sia alla Johan Cruijff Arena sia al ritorno. «Per sfortuna non ho mai giocato in coppa, ma con l’Ajax ascoltai l’urlo del Maradona in panchina dopo l’inno e… Non vedo l’ora di vivere queste notti. Forse il pensiero della Champions è l’unico che mi fa venire i brividi: soltanto io so da dove sono partito e quanti sacrifici ho fatto per essere qui. Al Napoli: è sempre stata la mia prima scelta”.

Factory della Comunicazione