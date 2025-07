Le dimensioni XXL dell’attacco aiuteranno Conte a livello europeo

Per questa nuova stagione, Antonio Conte potrà gestire i suoi uomini in maniera ragionevole e prudente, anche in virtù dei tanti impegni che ci saranno in stagione, visto che al campionato e alla Coppa Italia si aggiungeranno la Supercoppa e la Champions League.

«Quando hai giocatori forti fisicamente hai certamente un vantaggio. Penso alla Juventus di Capello che quando portava in area gente come Ibra, Vieira o Trezeguet creava problemi a tutte le difese. Non è facile contrastare avversari così ben piazzati dal punto di vista fisico», spiega nel dettaglio Gigi De Canio che, come scrive Il Mattino, ci tiene a precisare.

«Ogni regola ha le sue eccezioni, sia chiaro. Totti nella Roma di Spalletti o Mertens nel Napoli di Sarri sono stati falsi nove eccezionali. Senza nemmeno dover ricorrere al Barcellona di Guardiola che ha vinto praticamente tutto senza avere un punto di riferimento fisico al centro dell’attacco. L’allenatore deve essere bravo a leggere le situazione e sfruttare le qualità di quelli che ha a disposizione. E ovviamente sta anche alla capacità del singolo giocatore di adattarsi al sistema di gioco e alle situazioni che durante una partita si possono andare a creare».

Di sicuro il Napoli cresce in tutti i sensi: come qualità ma anche come dimensioni. Quelle XXL dell’attacco aiuteranno Conte che a livello europeo dovrà vedersela con squadre attrezzate non solo tecnicamente ma anche fisicamente.