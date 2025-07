Napoli – Arezzo: inizia il match

Inizia il match.

Factory della Comunicazione

Presentata la maglia dell’Arezzo, con maglia numero 8, dedicata ad Antonio Conte, altro ex di partita.

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI: Meret, Juan Jesus, Marianucci, Di Lorenzo, Olivera, Hasa, Anguissa, De Bruyne, Lucca, Zanoli, Lang. A disp.: Turi, Contini, Ferrante, Neres, Lukaku, Rrahmani, Zerbin, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Saco, Vergara, Sgarbi, Spinazzola, Lobotka, Raspadori. All.: Antonio Conte

AREZZO: Venturini, Arena, Renzi, Guaccione, Pattarello, Damiani, Chiosa, Sani, Tavernelli, Concetti, Coccia. A disp.: Trombini, Galli, Pulcini, Righetti, Eklu, Ravasio, Varela, Gilli, Fiore, Gigli, Perrotta, Ferrara, Dezi. All.: Cristian Bucchi.

Sorprese nel Napoli con Marianucci in difesa e Hasa ad impostare in cabina di regia. In attacco, Lucca titolare assistito da Lang e Zanoli in proiezione offensiva.

L’Arezzo con modulo speculare, spicca in panchina la coppia di ex Bucchi e Dezi.

Il meteo durante la gara

La nostra diretta a cura di Giovanni Gambardella

Matteo Politano salterà l’amichevole in programma oggi alle 18 allo stadio di Carciato contro l’Arezzo. Il debutto dello scudetto, dei campioni d’Italia che si preparano a difendere il titolo e al grande ritorno in Champions. Prima di tutto, però, le novità. Non esattamente positive: Politano, dicevamo, s’è fermato nel corso della seduta pomeridiana per un risentimento muscolare e sarà valutato nei prossimi giorni. Si tratta del primo contrattempo registrato in ritiro, considerando che Buongiorno e Gilmour sono alle prese con i rispettivi problemi da prima dell’arrivo a Dimaro: il difensore è stato operato per groin pain (dolore inguinale), mentre Billy sta superando una sindrome retto-adduttoria. Per il resto, ieri non è sbucato in campo anche McTominay, ma in questo caso si tratta di normale gestione.

IL TRIDENTE. La partita di oggi sarà quella del debutto assoluto dei nuovi acquisti con il Napoli: da De Bruyne a Lang, Lucca, Marianucci e Beukema. Lo stadio è sold out: 2.200 spettatori annunciati. Ci sarà ovviamente spazio per tutti tra primo e secondo tempo. E attenendosi strettamente a quanto osservato in questi giorni di lavoro, l’idea è che il primo tridente sarà composto da Neres, Lukaku e Noa. La sfida con l’Arezzo, squadra di Serie C, certifica i piani: in genere la prima uscita è sempre stata con una selezione di dilettanti locali, e invece Conte ha immediatamente alzato l’asticella e i valori. Non è un caso che la seconda amichevole, alle 18 di sabato ancora a Carciato, sarà contro il Catanzaro, alfiere in Serie B. Quella di oggi, intanto, sarà una partita speciale per Conte anche dal punto di vista delle emozioni: il suo percorso di allenatore, infatti, è cominciato proprio ad Arezzo, in B, nella stagione 2006-2007.

HEY, CRISTIAN. Anche per il tecnico dei toscani l’impatto sarà decisamente intenso: è Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli di Reja, tra i protagonisti del ritorno in A nel 2007 dopo il fallimento, primo step della rinascita con De Laurentiis. Il presidente dell’Arezzo, Guglielmo Manzo, è invece un grande tifoso azzurro. Ed è napoletano il ds: Nello Cutolo, ex attaccante cresciuto nel vivaio del Napoli. La partita, come tutte le amichevoli precampionato della squadra di Conte, sarà trasmessa in diretta pay‑per‑view al prezzo di 9,99 euro su tre piattaforme: Dazn, Sky Primafila e OneFootball. Diretta radiofonica a cura di Crc.